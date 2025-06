CONOU presenta "Made in Italy per il futuro del pianeta": domani a Palazzo Wedekind

23 giugno 2025 a

a

a

CONOU, il Consorzio Nazionale Oli Usati, presenta "Made in Italy per il futuro del pianeta", un evento dedicato all'economia circolare e alla presentazione dell'ultimo Rapporto di Sostenibilità. L'evento si terrà martedì 24 giugno 2025 a Palazzo Wedekind a Roma, con inizio alle ore 10:45. CONOU, riconosciuto come "eccellenza nell'economia circolare in Europa", è impegnato nel promuovere pratiche sostenibili, nella trasparenza e nel progresso nella gestione ambientale. L’ incontro riunirà figure di spicco provenienti da istituzioni, imprese e organizzazioni ambientaliste per approfondire il ruolo cruciale del Made in Italy nel promuovere un futuro sostenibile per il nostro pianeta, con un'attenzione particolare ai principi dell'economia circolare. Durante il convegno si tratteranno anche argomenti attuali come il fenomeno dell’eco-ansia, o ansia climatica, sempre più riconosciuto, che colpisce in modo significativo la Generazione Z e ha un impatto notevole sulla salute mentale e sul benessere psicologico.

Il programma include:

Ore 10:30: Accredito ospiti

Ore 10:45 – 11:00: Saluti e introduzione di Riccardo Piunti, Presidente del CONOU.

Ore 11:00 – 11:30: Tavola rotonda: "Certificazione dei Rapporti: Standard e Pratiche" con la partecipazione di Roberto Giacomelli (Partner, E&Y), Luca Bonvino (Partner, PwC) e Riccardo Piunti.

Ore 11:30 – 12:45: Tavola rotonda: "Economia Circolare Made In Italy" con illustri partecipanti tra cui Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy; Leonardo Salvemini (Avvocato Ambientale – Consulente MASE); Pierluigi Zerbino (Università di Pisa); Aniello Forino (Ref. Tec., Ministero delle Imprese e del Made in Italy); Gianni Murano (Presidente, UNEM); e Stefano Ciafani (Presidente, Legambiente). Parteciperà a questo panel anche Riccardo Piunti.

Ore 12:45 – 13:00: Conclusioni di Riccardo Piunti, Presidente del CONOU.

L'evento sarà moderato da Giorgio Rutelli, Vicedirettore di AdnKronos