Bayesian, il colpo di scena durante il recupero dello yacht: "Lo scafo non ha particolari anomalie"

21 giugno 2025

"Lo scafo del Bayesian si presenta sporco ma non sembra avere particolari danni. Non possiamo ancora sapere se ci siano particolari falle ed è per questo che la procura sta seguendo da vicino le operazioni di recupero a bordo di una nostra motovedetta. Una cosa è certa, il lato sinistro, che è quello che è sempre stato scoperto e visionato, si presenta senza nessuna anomalia. La sovrastruttura invece è in parte danneggiata dal naufragio". Così si è espresso Michele Maltese, direttore marittimo della Sicilia occidentale, a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera che, a largo di Porticello (Palermo), sta coordinando le operazioni di recupero del Bayesian, lo yacht affondato il 19 agosto scorso e nel cui naufragio sono morte sette persone. L'albero del Bayesian, 72 metri, tagliato nei giorni scorsi per facilitare le operazioni di recupero e ancora in fondo al mare, verrà recuperato tra domenica pomeriggio e lunedì mattina e trasferito nel porto di Termini Imerese.