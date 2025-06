Firenze, si fa un selfie e cade su un dipinto danneggiandolo: denuncia agli Uffizi

21 giugno 2025 a

Si fa un selfie, inciampa e danneggia un'opera d'arte, per questo è stato denunciato. E' quanto successo stamane alla Galleria degli Uffizi a Firenze, dove un turista durante la visita del museo è inciampato ed è caduto su un dipinto di fine Seicento, sfondandolo. Il quadro, il Ferdinando dei Medici, opera del 1690 del Nicoletto, pseudonimo di Niccolò Cassana, è stato subito portato dai restauratori. Il dipinto, che secondo le stime tornerà a breve in mostra visto che non si tratta di un danno grave, è esposto agli Uffizi nell’ambito della mostra “Firenze e l'Europa. Arti del Settecento agli Uffizi”.