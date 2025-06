Resinovich, spuntano cinque hard disk: quali foto contiene la cartella "Modigliani"

20 giugno 2025 a

Potrebbe arrivare dalla cartella di un hard disk la svolta sul caso della morte di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste nel 2021 e ritrovata cadavere nel parco dell'ex ospedale psichiatrico della città. A entrare nell'inchiesta sono ora alcune foto di oltre vent'anni fa, che ritraggono Liliana Resinovich insieme a Claudio Sterpin nel 2003 e che sono state scattate dal marito di lei, Sebastiano Visintin (ora indagato per omicidio). Scatti che ritraggono la donna uccisa e l'amico a una manifestazione sportiva organizzata dall'associazione presieduta da quest'ultimo e che sono contenute in una cartella denominata "Modigliani" e che il marito della vittima avrebbe chiesto a un amico di custodire trattandosi di foto personali, pochi giorni dopo la scomparsa della donna.

La notizia, diffusa dalla trasmissione televisiva "Quarto grado" e ripresa oggi da alcuni quotidiani, potrebbe dimostrare che Visintin era al corrente della frequentazione di Liliana con Sterpin (tra i quali in gioventù ci sarebbe stato una relazione sentimentale). Visintin ha sempre sostenuto invece di non conoscere Sterpin e che non vi era alcuna storia d'amore tra lui e Liliana. Sterpin, al contrario, ha sempre detto che lui e Liliana avevano ripreso una relazione sentimentale e che stavano per andare a vivere insieme. Probabilmente anche di queste foto si parlerà durante l'incidente probatorio per assumere la testimonianza di Sterpin, fissato per il 23 giugno prossimo che mira a conoscere i rapporti tra Sterpin e Liliana, tra quest'ultima e Visintin, unico indagato, per il reato di omicidio, e tra loro e i vari amici.