WhatsApp, la svolta sulla pubblicità: inizierà a mostrare annunci agli utenti

WhatsApp ha reso noto che gli utenti inizieranno a vedere annunci pubblicitari in alcune parti dell'applicazione, in una mossa varata dal proprietario Meta che punta a monetizzare ulteriormente dai miliardi di persone che utilizzano il servizio di messaggistica. Gli annunci saranno visualizzati solo nella scheda 'Aggiornamenti' dell'app, utilizzata ogni giorno da 1,5 miliardi di persone. Tuttavia, gli sviluppatori hanno dichiarato che non appariranno nelle chat personali.

"L'esperienza di messaggistica personale su WhatsApp non cambia e i messaggi, le chiamate e gli stati personali sono crittografati end-to-end e non possono essere utilizzati per mostrare annunci", ha dichiarato WhatsApp in un post sul suo blog. Si tratta di un grande cambiamento per l'azienda, i cui fondatori Jan Koum e Brian Acton avevano giurato di mantenere la piattaforma priva di pubblicità al momento della sua creazione nel 2009. Facebook ha acquistato WhatsApp nel 2014 e i due hanno lasciato l'azienda qualche anno dopo.

Meta sta cercando da tempo di generare entrate da WhatsApp. WhatsApp ha dichiarato che gli annunci saranno mirati agli utenti in base a informazioni quali l'età, il Paese o la città in cui si trovano, la lingua che utilizzano, i canali che seguono nell'app e il modo in cui interagiscono con gli annunci che vedono. La maggior parte delle entrate di Meta proviene dagli annunci pubblicitari. Nel 2025, le entrate dell'azienda di Menlo Park, California, sono state pari a 164,5 miliardi di dollari, di cui 160,6 miliardi provenienti dalla pubblicità.