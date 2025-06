Sviluppi su duplice omicidio Villa Pamphili, uomo con precedenti per violenza

17 giugno 2025 a

Nuovi sviluppi emergono sul possibile duplice omicidio di Villa Pamphili.. L’uomo accusato del delitto, Rexal Ford/Kaufmann, viene descritto dai magistrati come dotato di una “elevata capacità criminale” e una “pervicace volontà” nel portare a termine l’azione criminosa, avendo presumibilmente assistito alla morte della compagna senza intervenire, per poi occultarne il corpo e disfarsi degli abiti per ostacolare le indagini.

Due elementi aggravano ulteriormente la sua posizione: secondo quanto riferito dall’FBI alle autorità italiane, Ford era già stato arrestato cinque volte negli Stati Uniti per violenza domestica e aggressioni, e aveva scontato 120 giorni di carcere per un attacco con arma letale che aveva causato gravi ferite.

Inoltre, le indagini hanno ricostruito che Ford è arrivato in Italia a fine marzo a bordo di una barca charter partita da Malta e approdata in Sicilia. Al momento resta da chiarire se la compagna e la bambina si trovassero con lui durante il viaggio. Le autorità continuano le indagini per ricostruire l'intera dinamica dei fatti.