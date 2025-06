Brindisi, carabiniere ucciso durante un inseguimento: era a un passo dalla pensione

12 giugno 2025 a

Emergono nuovi dettagli sulla sparatoria nel corso della quale, questa mattina alle 7, è stato ucciso il brigadiere Carlo Legrottaglie, nel brindisino. La pattuglia di cui faceva parte il carabiniere, che è stato raggiunto da colpi mortali di pistola, era intervenuta a seguito della segnalazione di una rapina a un distributore di carburanti alla periferia di Francavilla Fontana. I due militari a bordo della gazzella, stando a quanto riporta l'Ansa, hanno intercettato l'auto dei rapinatori, una Lancia Y di colore scuro. Quando hanno visto i carabinieri, i malviventi sono fuggiti.

A quel punto è partito l'inseguimento. Le due auto, secondo le prime ricostruzioni, si sono speronate fino a quando sono state costrette a fermarsi. I rapinatori, almeno tre, sono scesi dall'auto e si sono separati. Legrottaglie, il brigadiere di 59 anni che ha perso la vita, ha inseguito uno dei malviventi ed è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola. Il carabiniere, stando a quanto si apprende, avrebbe tentato di rispondere al fuoco ma non c'è stato nulla da fare. Oggi sarebbe stato il suo ultimo giorno di lavoro: da domani sarebbe andato in licenza e poi, a luglio, in pensione.

Legrottaglie era originario di Ostuni. "A nome dell'intera comunità di Ostuni esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa del carabiniere Carlo Legrottaglie, originario della nostra città", ha commentato a caldo il sindaco del comune in provincia di Brindisi, Angelo Pomes. "La sua vita si è spezzata mentre adempiva al proprio dovere a tutela della sicurezza pubblica. A pochi giorni dal congedo, ha dimostrato fino all'ultimo il valore e il senso di responsabilità che contraddistinguono le donne e gli uomini dell'Arma. Alla famiglia, ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Francavilla Fontana e all'intera Arma dei Carabinieri giunga il nostro abbraccio commosso e la più sincera vicinanza", ha aggiunto.