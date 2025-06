Meteo, "neanche quelle": Sottocorona è netto. Ecco che tempo ci aspetta

09 giugno 2025 a

a

a

Le previsioni di Paolo Sottocorona non lasciano spazio all'interpretazione: le nuvole, se ci sono, sono "basse e di scarsa consistenza". In altre parole, ci aspettano altre giornate soleggiate e calde. La previsione per oggi, stando a quanto dichiarato dall'esperto su La7, anticipa solamente "qualche pioggia di un millimetro o due" sulle zone alpine, su quelle prealpine e sull'appennino settentrionale. Per il resto, il cielo "sarà sereno e poco nuvoloso".

Solamente fra Campania e Molise "ci potrebbe essere qualche fenomeno", ma le probabilità sono molto basse. Domani, martedì 10 giugno, ancora meglio: non ci saranno "neanche quelle precipitazioni deboli". Anche mercoledì, poi, la situazione sarà simile. "Torna qualche nuvola, ma stiamo parlando veramente di poco", ha detto Sottocorona. Quanto alle tempperature minime, ha proseguito il meteorologo, esse "non hanno subito variazioni significative rispetto ai giorni scorsi".