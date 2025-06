Meteo, giugno rovente. Giuliacci: "Il giorno della vera ondata di caldo"

09 giugno 2025 a

È caldo, non c'è dubbio. Ma niente di anomalo. Ma una fase rovente è dietro l'angolo. Il colonnello Mario Giuliacci nelle sue previsioni meteo spiega che le temperature che stiamo vedendo in Italia, tra i 28 fino ai 32 gradi, "danno la sensazione di caldo a tutti, non solo agli anziani, ma sono valori normali per questo periodo dell'anno - osserva l'esperto in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci - quindi non lamentiamoci perché è la normalità".

Insomma, "le ondate di caldo sono un'altra cosa" spiega il meteorologo, parliamo di valori oltre i 33 gradi su larga parte dell'Italia che in questa fase son stati registrati solo sulla Puglia e sulla Lucania, ma in nessun'altra regione dell'Italia.

Ecco, "non è vero che è in atto un'ondata di caldo, ma a partire dal 10-11 giugno, come avevamo detto dieci giorni fa, ne arriverà una vera", annuncia Giuliacci, "quasi tutta l'Italia vedrà temperatura superiore a 33 gradi tra il 10-11 giugno e il 15-16 giugno, con valori di 35-37 sulla Puglia, sulla Lucania, sulla Calabria, all'interno delle Isole maggiori, e punte di 33-36 anche su Umbria, Lazio, Toscana, Emilia e Romagna". L'estate meteorologica entra subito nel vivo.