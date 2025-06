Incendio sulla Pontina: il fumo invade la carreggiata e blocca il traffico

Massimiliano Gobbi 07 giugno 2025 a

Un vasto incendio ha paralizzato la via Pontina nel primo pomeriggio di oggi, all’altezza del chilometro 22, nella zona compresa tra via di Trigoria e Castel Romano. Le fiamme, divampate da una scarpata a ridosso della carreggiata, intorno alle ore 13 hanno rapidamente invaso la sede stradale, creando una situazione di emergenza e panico tra gli automobilisti diretti verso sud, in direzione Latina. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo si è originato intorno alle 13 e ha interessato un ampio fronte tra le località di Castel Romano e Pratica di Mare, nel territorio comunale di Pomezia. Il fumo denso e il calore sprigionato dalle fiamme hanno reso la visibilità praticamente nulla e costretto alla chiusura immediata di un tratto della SS148 “Pontina”, in direzione sud, al chilometro 21,500.

“Sulla Pontina c’è il panico, le auto hanno le fiamme addosso ai bordi della carreggiata” – raccontano alcuni automobilisti bloccati in coda, mentre la colonna di veicoli si estende per diversi chilometri. Le immagini provenienti dai social e dai primi video diffusi online mostrano scene impressionanti, con la vegetazione in fiamme a pochi metri dalle vetture e una coltre di fumo che avvolge ogni cosa. Le auto risultano incolonnate per lunghi tratti, e le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. Anas ha disposto una uscita obbligatoria al chilometro 19,500, deviando il traffico per consentire le operazioni di bonifica e di spegnimento del rogo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i volontari della protezione civile Gamma 13, Airone ed Echo, oltre a diverse squadre dei Vigili del Fuoco, pattuglie della polizia stradale, della polizia locale, Carabinieri e personale tecnico dell’Anas. Attivato anche il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) con un elicottero della Regione Lazio, che dall’alto sta cercando di domare le fiamme e limitare i danni ambientali e infrastrutturali.

Le operazioni risultano particolarmente complesse a causa del vento e delle alte temperature che alimentano il fuoco. Non si escludono al momento ulteriori chiusure o deviazioni lungo altri tratti della SS148. Il tratto interessato dalla chiusura è uno dei più trafficati dell’area metropolitana a sud della Capitale. Il traffico è completamente paralizzato verso Latina, con conseguenti disagi anche sulla viabilità secondaria. Intanto Anas invita a evitare la zona e a consultare in tempo reale le informazioni sulla viabilità tramite i canali ufficiali e i pannelli a messaggio variabile lungo la rete stradale.