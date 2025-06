Rai, rafforzata la leadership negli ascolti: vola il Tg1, bene Affari Tuoi e Sanremo

05 giugno 2025 a

a

a

Nei primi cinque mesi del 2025, cioè nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 maggio, la Rai conferma la propria leadership negli ascolti Tv del Prime Time e dell'Intera Giornata (rispettivamente 39% e 37,2% di share). In particolare, Rai 1 cresce nel prime time e nell'intera giornata rispettivamente di +1,6 e +0,8 punti percentuali rispetto al 2024 e, nell'arco di tempo evidenziato, realizza in prime time il miglior risultato di share degli ultimi 21 anni e cresce di 1,6 punti percentuali rispetto al 2024, attestandosi su uno share medio del 24,9 %. Nell'intero giorno, Rai 1 ottiene il miglior risultato di share degli ultimi 15 anni e cresce di 0,8 punti percentuali rispetto al 2024, con uno share medio del 20,1%.

Il Volo fa meglio di Ulisse. Tutti sintonizzati sul Tg1 per la Parata Militare del 2 giugno

Per quanto riguarda l'informazione, nel mese di maggio l'edizione delle 20.00 del Tg1 è cresciuta di 1,5 punti percentuali rispetto al 2024, attestandosi su un valore del 25,5%. Discorso analogo per il Tg1 delle 13.30, che si conferma ampiamente primo Tg di quella fascia oraria in crescita di 3,4 punti rispetto a marzo 2024. Eccezionali i risultati per ''Stasera tutto è possibile'', nel prime time di Rai 2, che ottiene il 14,6% di share e cresce di 4,1 punti percentuali rispetto al 2024; così come nell'access di Rai 1 ''Affari Tuoi'', raggiunge il 27,4% di share in crescita di 2,9 punti sul 2024.

Ascolti tv, chi vince la prima serata. I graffi di Belve e Le Iene

La 75° edizione del Festival di Sanremo - nonostante un contesto di mercato radicalmente mutato rispetto al passato - ha ottenuto un grande successo di pubblico con il 66,8% di share (occorre risalire al 1995 per ritrovare una quota così elevata), mentre sul target 15-24 anni è stato raggiunto l'84% share, miglior risultato di sempre. Le finali degli Internazionali di tennis BNL di Roma trasmesse in chiaro da Rai 1 hanno entusiasmato gli italiani con il 38,3% share per il match Sinner-Alcaraz (45,8% sul target donne 15-24 anni) mentre la finale Gauff-Paolini ha ottenuto il 22,2% share. ''Il sogno'' di Roberto Benigni nel prime time di Rai 1 ha ottenuto il 28,1% share (31,6% sugli individui 15-24).

Sbanca la nuova soap turca. Bene Sarabanda Celebrity

Le edizioni Straordinarie del Tg1 in occasione dell'Habemus Papam di Giovedì 8 maggio hanno fatto segnare il 43,0% share (7,9 milioni di ascolto medio), mentre il Funerale di Papa Francesco di sabato 26 aprile è stato seguito in media da 4,7 milioni di telespettatori pari al 43,7% di share. Ottimi anche i risultati della fiction Rai: la Top Ten relativa al periodo gennaio-maggio 2025 è interamente occupata da produzioni targate Rai, a partire dalla grande coproduzione internazionale ''Il conte di Montecristo'' (regia di Bille August; 5,9 milioni e 30,5% di share), seguita dalla terza stagione di ''Mina Settembre'' (regia di Tiziana Aristarco; 4,9 milioni e 26,2% di share) e dalla quarta stagione di ''Imma Tataranni - Sostituto procuratore'' (regia di Francesco Amato; 4,7 milioni e 25,7% di share). Anche su RaiPlay la fiction si conferma uno dei generi più visti con il 52% di Legitimate Streams e il 60% TTS-Tempo Totale Speso sul totale VOD Rai (Fonte: Mapp).