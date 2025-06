Meteo, "non se ne parla proprio": cosa rivela Sottocorona su caldo e temperature

04 giugno 2025 a

Osservando la mappa della giornata di oggi, saltano all'occhio "nuvole poco intense" e "una macchia bianca, molto fredda, al confine con la Svizzera, la Francia e la Germania, che porta temporali in quella zona". Lo ha anticipato Paolo Sottocorona, che su La7 è passato poi ad analizzare la situazione dell'Italia e ha spiegato in che modo quell'instabilità potrebbe avere effetti sulle nostre Regioni. "Qualche pioggia potrebbe esserci", ha detto il meteorologo, "soprattutto nella parte settentrionale". Al sud e al Centro, invece, "non se ne parla proprio", ha assicurato.

Domani si va verso "un'attenuazione dei fenomeni anche sulle zone alpine". Fenomeni che, però, scendono "in Liguria, Toscana, Romagna, Marche, confermando la carta di ieri, quindi un tempo grigio". Nessun cambio di passo al Centro e al Sud, dove si registra sempre "molto sole". Venerdì, poi, "le incertezze scompaiono". Quanto alle temperature minime, ha aggiunto Sottocorona, "sono ferme sui valori dei giorni scorsi, quindi molto spesso siamo intorno ai 16 gradi". E, ha concluso il meteorologo, "non è poco, anche se qualcuno vorrebbe anche minime più alte".