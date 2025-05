Migranti, gruppi armati sparano sulla polizia serba: violenza e ricatti sulla rotta balcanica

Salvatore Martelli 31 maggio 2025 a

Conflitto a fuoco nella boscaglia tra Serbia occidentale e Croazia: è in questo scenario che si sarebbero ritrovati ad operare i poliziotti di Belgrado. Qualcosa di mai visto prima lungo la rotta balcanica dell'immigrazione clandestina che arriva fino in Italia, passando da Trieste. Uno scontro armato avvenuto il 23 maggio scorso vicino a Sid, città serba nel sud-ovest della provincia autonoma della Voivodina. A darne notizia, secondo quanto ricostruito da Fausto Biloslavo sulle pagine de Il Giornale, il ministero dell’interno serbo.

Gli agenti impegnati in un controllo dei movimenti dei migranti, hanno scoperto un accampamento – che era la base di partenza dell’ultima parte della rotta verso l’Italia – e la banda armata che si trovava al suo interno una volta avvistati gli agenti ha aperto il fuoco. Nel corso del violento conflitto a fuoco un uomo è stato ucciso e 4 sono finiti in manette. Molti altri sono riusciti a dileguarsi mentre altri sono stati poi fermati dalla polizia bosniaca. Scontro armato che racconta molto su quello che sta succedendo nella via verso l’Italia.

Bande armate composte soprattutto da afghani che gestiscono il traffico o prendono in ostaggio i migranti per incassare più soldi da parenti e amici in patria o in Europa. Alcuni membri di questi gruppi armati con carte d'identità ottenute in Italia, grazie alla protezione umanitaria, a capo di questi spietati gruppi criminali. Una situazione più volte denunciata da Bosnia e Serbia che stanno convivendo con bande armate e sempre più agguerrite. Gruppi che secondo alcune fonti sequestrerebbero i migranti lungo il percorso e li torturerebbero filmando e inviando i video ai familiari e amici per chiedere un riscatto o più soldi – dai 400 ai 10mila euro – per proseguire il tragitto. Un testimone – scrive Biloslavo – ha raccontato che in Bosnia, vicino a Velika Kladusa, un gruppo è stato bloccato da altri migranti armati e mascherati: gli uomini sarebbero stati rapinati, mentre le donne e un bambino avrebbero subito violenze sessuali.