Leone XIV a Castel Gandolfo: il Papa torna nella residenza estiva "disertata" da Bergoglio

Nico Spuntoni 29 maggio 2025

Castel Gandolfo abbraccia di nuovo il Papa. Nel giorno della Ascensione del Signore, Leone XIV ha scelto di recarsi nell’incantevole borgo dei Castelli, residenza estiva dei Papi. Da questa mattina le strade dei Castelli e il centro cittadino erano blindatissime per un ritorno che tutta la comunità attendeva con grande fervore. Una sorpresa che dimostra anche l’amore di Prevost per questi luoghi cari alla tradizione.

Francesco aveva scelto di non venire più a Castel Gandolfo e si era limitato ad una visita nel 2013. Una scelta non capita dalla popolazione locale che ora, dopo l’elezione di Leone XIV, aveva sperato in un ritorno al passato. La visita di oggi ha provocato grande entusiasmo tra i castellani. In Vaticano c’era la convinzione che Prevost potesse tornare nel borgo laziale tanto amato dai suoi predecessori fino a Francesco. La visita di oggi è un segnale che fa ben sperare.

C'è attesa in piazza, sembra che il Papa debba lasciare il Palazzo pontificio per una visita nella vicina parrocchia e in seguito a Villa Barberini. Presenti in sindaco e le autorità locali oltre a tanti fedeli e curiosi.