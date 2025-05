 La mozione su Gaza terremota Repubblica, giornalisti sul piede di guerra

Aldo Rosati 28 maggio 2025 a

La mozione su Gaza terremota Repubblica. Tutto parte domenica scorsa quando sul palco del festival della televisione, il direttore Mario Orfeo, rispondendo a Enrico Mentana, non esclude di poter organizzare una manifestazione pro Pal. “D’altra parte l’ha fatta Michele Serra per conto di Repubblica sulla pace”, ricorda il direttore, subentrato da sette mesi a Maurizio Molinari.

I redattori lo prendono sul serio, e ieri si riuniscono in assemblea per approvare il loro papiello su Gaza, ma a quel punto la direzione ci ripensa. A testo pressoché approvato, si muove un vice direttore per fermare la votazione e riaprire l’assemblea. Un’ingerenza non gradita dal cdr, così il primo a dimettersi in serata è Matteo Pucciarelli: “È stata messa in discussione l’esistenza stessa di un sindacato all’interno di questo giornale”.

Seguito stamattina da una presa di posizione durissima del comitato di redazione: “Comportamenti anti-sindacali che creano un pericoloso precedente”. La prima versione del papiello per Gaza discusso dai redattori non conteneva alcun passaggio sull’antisemitismo, su Hamas e sugli ostaggi israeliani. Temi poi accolti nella versione finale del documento. Laconico il commento di Orfeo: “Sono entrato in questo giornale nel 1990, spero che si chiuda tutto qua”.