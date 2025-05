Afragola, trovata morta la 14enne Martina Carbonaro. Si indaga per omicidio

28 maggio 2025 a

È stata trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola, in provincia di Napoli, la sera di lunedì. Il corpo senza vita di Martina Carbonaro era nell'alloggio abbandonato del custode del campo sportivo, abitazione ormai in disuso da tempo, adiacente allo stadio Moccia di Afragola. A ritrovare il cadavere della ragazzina all'interno dello stabile diroccato, al culmine di una attività di indagine e di ricerche ininterrotte, sono stati i carabinieri della Compagnia di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Adesso le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, procedono per omicidio.

Alcune telecamere avevano ripreso per l'ultima volta la ragazzina nei pressi del centro commerciale "I Pini", poi da lì si sarebbero perse le tracce. Già nella serata di lunedì, i carabinieri avevano avviato un'ispezione nei pressi del campo sportivo Moccia e si è cercato anche nella zona adiacente, dove si trovano diversi pozzi. Lì, in scooter con un ragazzo, sarebbe stata avvistata per l'ultima volta. Stando a quanto raccontato dai familiari e dal loro appello, Martina si sarebbe allontanata insieme all'ex fidanzato.