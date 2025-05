Frecce Tricolori, l'alettone dell'aereo caduto a Pantelleria spunta su eBay

23 maggio 2025 a

Una porzione dell'equilibratore di una delle Frecce Tricolori coinvolte nell'incidente aereo del 6 maggio scorso a Pantelleria era stato messo in vendita su eBay. Lo hanno scoperto i Carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Roma che, nel corso delle attività istituzionali volte al monitoraggio della rete internet alla ricerca di beni culturali illecitamente posti in vendita, si sono imbattuti in un annuncio insolito nel quale veniva offerto il componente di un velivolo MB-339 delle Frecce Tricolori, coinvolto nell'incidente aereo. Gli investigatori, oltre ad acquisire le generalità dell'autore dell'annuncio, hanno anche appurato che il bene in vendita era di fondamentale importanza per gli accertamenti tecnico-specialistici tuttora in corso.

L'equilibratore, infatti, è una parte aerodinamica che consente a un velivolo di cabrare o picchiare. La Procura Militare di Verona, titolare delle indagini in quanto territorialmente competente sul 313° Gruppo Addestramento Acrobatico di Rivolto (Udine) sede delle Frecce Tricolori, ha immediatamente spiccato un decreto di perquisizione volto ad acquisire rapidamente l'alettone per poi porlo nella disponibilità degli specialisti. L'alettone è stato recuperato dai Carabinieri della stazione di Pantelleria nelle vicinanze dall'aeroporto dell'isola, dove era stato già trovato dal cittadino che si è reso collaborativo nel corso delle attività di polizia giudiziaria.