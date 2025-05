Garlasco, Sempio: "Ho temuto che mi arrestassero, pronto a quello che verrà"

19 maggio 2025 a

Mercoledì 14 maggio sono scattate le perquisizioni dei Carabinieri di Pavia a Voghera, a casa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007. "Come sto? Un po' provato, è stata lunga", ha confessato Sempio nell'intervista mandata in onda a Pomeriggio Cinque, il programma di attualità condotto da Myrta Merlino e che va in onda su Canale 5. "Ho aperto subito ai carabinieri", ha raccontato, ammettendo di aver pensato in un primo momento che potesse trattarsi di un arresto.

"All'inizio l'ho pensato perché ho visto che erano un po'. L'unica cosa che ci tengo a dire è che c'è stata solo la perquisizione, hanno fatto i loro controlli, fine", ha affermato l'indagato, dicendosi pronto "a tutto quello che verrà". Gli inquirenti "faranno le loro verifiche" e "ci sarà una spiegazione". Alla domanda su ciò che è finito sotto la lente degli investigatori, Sempio ha spiegato: "Non c'è stato nessun momento strano con gli agenti. Hai un gruppo di estrani che ti arriva in casa e inizia a frugare un po' tra tutte le tue cose, tra i tuoi ricordi".