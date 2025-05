Libertà di stampa, la conferenza a Bruxelles dopo la censura Ue a Il Tempo: diretta streaming

14 maggio 2025 a

a

a

L'Ue parla di diritti e libertà di stampa ma mette il bavaglio a Il Tempo. Il più classico dei cortocircuiti ideologici va in scena a Bruxelles dove oggi il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, avrebbe dovuto partecipare a un incontro sulla libertà di stampa in Italia presso la commissione Libe del Parlamento Europeo. Ma il "Gruppo di monitoraggio sullo stato di diritto" dell’organismo ha detto no al nominativo, proposto da Fratelli d’Italia, che fa parte del gruppo Ecr. Respinto, come i rappresentanti dell’Associazione Giornaliste Italiane e il movimento Pro Vita mentre sono stati accolti i giornalisti Francesco Cancellato e Sigfrido Ranucci e vari attivisti.

Come reazione alla inaccettabile censura, la delegazione di Fratelli d’Italia-ECR ha convocato una conferenza stampa alle ore 16,30 di mercoledì 14 maggio nella sala Anna Politkovskaya del Parlamento europeo a Bruxelles. Intervengono: Nicola Procaccini co presidente gruppo ECR; Alessandro Ciriani europarlamentare FDI e vice coordinatore per ECR in commissione Libe; Tommaso Cerno direttore del quotidiano Il Tempo; Manuela Biancospino tra le fondatrici dell’associazione Giornaliste Italiane e collegato da remoto Jacopo Coghe dell’associazione Pro Vita & Famiglia.

La diretta streaming della conferenza stampa a questo link o nel player qui sotto.

Procaccini ha commentato gli interventi di Francesco Cancellato di Fanpage e Sigfrido Ranucci di Report alla Libe, il primo "ha insistito sul suo essere vittima di un'attività di spionaggio e io mi sono permesso di dire che sarebbe meglio aspettare le conclusioni del Copasir, peraltro presieduto dall'ex ministro della difesa del governo Draghi, Guerini, nonché deputato del PD, quindi penso che non possa essere tacciato di eccessiva vicinanza al governo. Sinceramente è più stupefacente l'intervento di Renucci, cito alcune cose che mi sono capitate di sentire--- - continua - Per esempio cha detto he si tratta del momento più basso in 35 anni per la libertà di stampa in Italia. Questo malgrado peraltro si è stato citato l'indice, più o meno anche discutibile sul pluralismo informatico, che racconta di come ci fossero almeno nove posizioni di differenza tra il governo Meloni e il governo Draghi... Ma al di là di questo l'altra cosa che mi è rimasta impressa è che si stanno mettendo il bastoni fra le ruote alla più importante trasmissione della storia del giornalismo italiano...".

"Contro Cerno atteggiamento liberticida", Porro condanna il bavaglio Ue