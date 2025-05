Libertà di stampa, conferenza stampa FdI-ECR a Bruxelles con Cerno, Biancospino e Coghe

13 maggio 2025 a

Conferenza stampa su stato di diritto e libertà di stampa in Italia. Domani mercoledì 14 maggio, al termine seduta del gruppo di monitoraggio interno alla commissione LIBE (libertà civili, giustizia e affari interni) sul tema dello stato di diritto e libertà di stampa in Italia, è prevista una conferenza stampa della delegazione di Fratelli d’Italia-ECR. L’incontro è fissato alle ore 16,30 nella sala Anna Politkovskaya del Parlamento europeo a Bruxelles sala SPAAK 0A50.

Intervengono: Nicola Procaccini co presidente gruppo ECR; Alessandro Ciriani europarlamentare FDI e vice coordinatore per ECR in commissione Libe; Tommaso Cerno direttore del quotidiano Il Tempo; Manuela Biancospino tra le fondatrici dell’associazione Giornaliste Italiane e collegato da remoto Jacopo Coghe dell’associazione Pro Vita & Famiglia. Lo annuncia in una nota l’ufficio stampa della delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo.