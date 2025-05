Leone XIV "sarà un grande Papa, è sicuro di sé": a Pomeriggio 5 parla il fratello John

12 maggio 2025 a

Robert Francis Prevost "sarà un grande Papa". A scandirlo ai microfoni di Pomeriggio Cinque è stato John Prevost, il fratello. Intercettato dall'inviata della trasmissione di attualità condotta da Myrta Merlino, il fratello di Leone XIV ha raccontato di essere arrivato a Roma sabato mattina e di aver provato un forte sentimento di orgoglio. "È stato surreale, Come quando dici "Ma sta realmente succedendo?", ha confessato John Prevost in merito al fatto che i 133 cardinali elettori abbiano trovato un accordo e che la loro scelta sia ricaduta proprio su Leone XIV.

La suggestione sul primo viaggio di Papa Leone: cosa accade il 20 maggio

Il Papa è già cambiato e quali modifiche apporterà con il suo operato? È stata la domanda successiva posta dalla giornalista. "Non credo si vedrà un cambiamento rapido. Credo che le cose potrebbero cambiare, ma lentamente", ha dichiarato John Prevost. Poi l'interrogativo su che tipo di pontificato sarà. "Sì, penso che sarà un grande Papa. Sa cosa fa, è sicuro di sé. Ha forza dentro di sé, c'è lo Spirito Santo a guidarlo", ha detto il fratello del Santo Padre, ponendo l'accento sullo stupore che ha dominato le sue emozioni nel momento in cui nel cuore del Vaticano è stato fatto risuonare il nome del nuovo successore di Pietro: "Sono rimasto sorpreso che sia diventato Papa, non me lo aspettavo".