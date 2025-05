Milano, il killer in fuga si è lanciato nel vuoto dal Duomo. Il permesso dal carcere e la collega scomparsa

11 maggio 2025 a

Un drammatico colpo di scena nella vicenda di Emanuele De Maria, il 35enne ricercato dopo aver accoltellato un collega di lavoro e ricercato da ieri dopo avere fatto perdere le proprie tracce. L'uomo si sarebbe gettato dalla terrazza del Duomo. Lo riporta il sito del Corriere della sera secondo cui l'uomo sarebbe stato riconosciuto dai tatuaggi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno cercato di rianimarlo, ma non c'era più nulla da fare. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato che avrebbero trovato in una tasca la fotocopia di un documento d'identità con le sue generalità.

Il 35enne detenuto a Bollate per omicidio era stato ammesso ai lavori esterni all'hotel Berna di Milano, dove aveva accoltellato un collega di 50 anni, rimasto gravemente ferito. Da quel momento era sparito ed era scattata la caccia all'uomo. Si sospetta di lui anche per la sparizione di una collega che non dà notizie da venerdì pomeriggio.