Meteo, Sottocorona: "C'è il peggioramento". Dove colpiscono i "fenomeni intensi"

Tempo "in peggioramento", soprattutto nella seconda parte della giornata di oggi, domenica 11 maggio. Lo anticipa Paolo Sottocorona, che dallo studio di Omnibus diffonde le ultime previsioni meteo. "I fenomeni localmente intensi, le piccole macchie gialle, diventano piuttosto frequenti sulla Toscana, sull'Appennino settentrionale, sull'Appennino centrale e qualche pioggia si affaccia anche al sud", spiega indicando la mappa e svelando che domani, lunedì 12 maggio, l'instabilità "si estende".

Sottocorona avverte: "Cambio di passo", il maltempo non risparmia nessuno

I fenomeni intensi "diventano non solo isolati sull'Appennino, ma sono anche abbastanza frequenti", avvisa il meteorologo. Lo suggerisce il colore rosso sulla mappa: si tratta di "precipitazioni importantissime, molto, molto intense. In maniera più isolata al nord; più presenti al centro e al sud, soprattutto in Calabria, Sicilia e in parte la Sardegna". Martedì, invece, "un'attenuazione sicuramente c'è, soprattutto al nord, sulle isole, centro e sud peninsulare ancora con un discreto maltempo". Quanto alle temperature minime, la tendenza fa intuire che andranno incontro a una diminuzione.