Meteo, Festa della Mamma con "rovesci e temporali". Giuliacci: le regioni a rischio

Non è ancora libera la strada per giornate di sole pieno. Al contrario, il fine settimana è all'insegna dell'instabilità. Instabilità che, spiega il meteorologo Mario Giuliacci, "tenderà a smorzarsi parzialmente rispetto a quanto visto negli giorni". Tuttavia, prosegue, "rovesci e temporali non mancheranno" e le temperature "rimarranno vicine a quelle tipiche del periodo". Non c'è in programma alcuna sorpresa. Anzi, il tempo potrebbe continuare a non regalare clima mite anche all'inizio della prossima settimana.

"Non sarà tutto oro". Meteo: cosa ci aspetta nel weekend