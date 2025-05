Meteo, Sottocorona: "Cambio di passo", il maltempo non risparmia nessuno

10 maggio 2025 a

C'è una "pausa" del tempo instabile sull'Italia. Paolo Sottocorona nelle previsioni meteo di sabato 10 maggio per La7 spiega che a dominare il quadro è la stabilità, quindi sole e cieli sereni a eccezione di "piccoli disturbi" come le nuvole che arrivano dalla Sardegna arrivano più nuvole. Ma domenica 11 maggio c'è "già il cambio di passo", osserva il meteorologo, ossia "un peggioramento che prende un po' tutta la penisola, in maniera isolatamente più intensa, lungo tutta la zona interna, dall'Appennino settentrionale a quello centrale fino al sud".

"Non sarà tutto oro". Meteo: cosa ci aspetta nel weekend

C'è da preoccuparsi? "Non è un maltempo molto esteso, ma in maniera isolata ci sono anche dei fenomeni di una certa consistenza" spiega il meteorologo di La7. Lunedì 12 maggio, tuttavia, la situazione "si intensifica" e si registreranno più fenomeni con il maltempo "che prende dal nord a sud, risparmiando poche zone".