Leone XIV, esclusivo: ecco l'atto formale di accettazione del nuovo Papa

Francesco Capozza 09 maggio 2025

In esclusiva per Il Tempo il rogito ufficiale di accettazione del nuovo pontefice redatto dal Maestro delle Cerimonie pontificie ieri pomeriggio, subito dopo che il cardinale Robert Francis Prevost ha accettato l’elezione a Sommo Pontefice. Nell’atto viene riportato per la prima il nome pontificale scelto dal Papa. È infatti tradizione storica che subito dopo aver accettato l’elezione canonica fatta dal Sacro Collegio dei cardinali al neoeletto venga posta la domanda: “Quo nomine vis vocari?”, cioè “con che nome vuoi essere chiamato”. Al termine di questo primo passaggio formale viene redatto un rogito di cui forniamo la prima immagine.