Leone XIV, dove abiterà: la scelta tra Santa Marta e Palazzo Apostolico

Dove andrà ad abitare Papa Leone XVI? A Santa Marta come il suo predecessore Papa Francesco o tornerà la tradizione della residenza nel Palazzo Apostolico? Al momento, Papa Robert Francis Prevost non ha ancora sciolto il dilemma. A quanto risulta, Papa Leone XIV risiederà in questi giorni nella sua abitazione in Vaticano, all'ex Sant'Uffizio, prima di decidere dove risiedere in via definitiva, se a Santa Marta o tornare al Palazzo Apostolico. È quanto si apprende. Dal Vaticano fanno notare che Leone XIV è "stato eletto da un giorno appena". "Diamogli tempo di organizzarsi e decidere. Aspettiamo".

Allo stesso modo non ci sono indicazioni su quando verranno rotti i sigilli sia di Santa Marta che del palazzo Apostolico, apposti dopo la morte di Francesco. Lo si apprende dal Vaticano. La decisione della presa di possesso spetta al nuovo Papa Leone XIV. Prevost domani incontrerà i cardinali ma sarà in forma privata.