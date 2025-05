La maledizione del Bayesian, muore il sub impegnato nel recupero

09 maggio 2025 a

a

a

Un subacqueo olandese di 39 anni impegnato nelle operazioni di recupero del veliero Bayesian è morto nelle acque di Porticello (Palermo) sui cui fondali giace il relitto della nave colata picco nella notte tra il 18 e il 19 agosto 2024.

"Maxi albero instabile": Bayesian, i documenti tecnici e l'inchiesta del Nyt

Secondo quanto si è appreso il sub olandese deceduto a Porticello (Palermo) nel corso del recupero del Bayesian, era alle dipendenze di una delle società che si occupano del naufragio del superyacht in maniera collaterale, sotto l'aspetto risarcitorio. L'uomo avrebbe avuto un malore mentre era in immersione e lavorava sullo scafo del Bayesian. Per lui non c'è stato nulla da fare. Si tratta, anche se indirettamente, dell'ottava vittima del disastro del 19 agosto scorso nello specchio di mare antistante il Comune di Santa Flavia (Palermo).