Terremoto, scossa di magnitudo 2.9 in provincia di Roma: "Breve ma intenso"

Una scossa sismica di magnitudo 2.9 è stata registrata alle ore 3,42 in provincia di Roma e localizzata dall'Ingv nella zona di San Cesareo, a una profondità di 10 km. La scossa, che è stata avvertita anche nella Capitale, è stata segnalata via social da decine di utenti. "Subito qui per confermare una breve scossa sentita a Roma?", "Svegliata dal #terremoto poco fa. Sentito ai Castelli Romani", "Terremoto breve ma intenso a Roma?", "Sensazione mia o c'è stato il terremoto?": sono queste alcune delle reazioni a caldo lanciate in rete da tutti i cittadini che, increduli, hanno provato a cercare risposte accendendo lo smartphone e digitando qualche parola su X.