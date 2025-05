Conclave 2025, alla quarta votazione c'è la fumata bianca: eletto il nuovo Papa

08 maggio 2025 a

Fumata bianca alle 18.08. Alla quarta votazione e con la terza fumata del comignolo, è stato eletto il nuovo Papa. Campane a festa a San Pietro. Nei prossimi minuti dalla loggia della Basilica si affaccerà il cardinale Dominique Mamberti che reciterà la famosa formula: “Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam". Il 267esimo papa è stato eletto e sono già oltre 45 mila fedeli presenti in Piazza San Pietro per la fumata bianca. Il flusso è in aumento.