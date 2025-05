Conclave, social impazziti per i gabbiani: "I Sistini" "Un segnale". Commenti esilaranti

07 maggio 2025 a

Mentre gli occhi e i teleobiettivi di tutto il mondo sono puntati sul comignolo della Cappella Sistina da dove stasera uscirà la prima fumata del Conclave, due gabbiani si rubano la scena. I social network, dove gli utenti stanno riversando in queste ore di attesa commenti e reazioni di ogni genere, sono letteralmente impazziti. Cliccando sull'hashtag "Conclave2025", spuntano i post esilaranti condivisi dai frequentatori della rete. "Il vero protagonista di queste ore è il gabbiano della Sistina, l'animale più osservato al mondo, probabilmente. Lo battezzerò Sistino. Anzi, i Sistini", scrive qualcuno. "Il gabbiano fermo lì da ore è un attore pagato per mantenere suspense", ironizza qualcun altro. C'è anche chi ci legge "un bel segno": "Una cosa molto tenera poco fa, anche un bel segno: accanto al comignolo della fumata, spuntano due gabbiani e il loro pulcino", si legge. E non manca chi usa l'arma dell'ironia, ipotizzando una relazione tra i due animali: "Lei è chiaramente inca**ata con lui perché ha scelto una location troppo affollata, guardate come lo ignora".