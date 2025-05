Conclave 2025, dall'extra omnes alla prima fumata: la diretta

07 maggio 2025 a

Si è svolta a San Pietro la Messa Pro Eligendo Pontifice presieduta dal Decano del Collegio Cardinalizio, Giovanni Battista Re, evento che fa partire il Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco. Re nella sua omelia ha tracciato l'identikit del successore di Francesco, in grado di affrontare questo "tornante della storia tanto difficile, complesso e tormentato". Scatta l'extra omnes: i porporati, alle 16:30, si recheranno nella Cappella Sistina per i giuramento e il primo voto. Dalle 19 in poi dovrebbe uscire la prima fumata.

14:16 - A chiudere i battenti della Cappella Sistina, dopo l'Extra omnes sarà il cardinale 51enne Geoirge Jacob Koovakad: si tratta dell'ultimo cardinale dell'ordine dei diaconi di origini indiane.

14:00 - "Le giornate che da oggi ci aspettano sono sicuramente impegnative, ma il dispositivo di sicurezza che abbiamo pianificato è importante, imponente e capillare sul territorio". Lo ha detto il Questore di Roma, Roberto Massucci, nel suo intervento al convegno 'La sicurezza fuori casa' promosso dalla Confcommercio Roma.