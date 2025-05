Pantelleria, sfiorata la tragedia: due Frecce Tricolori si scontrano in volo

06 maggio 2025 a

a

a

Tragedia sfiorata oggi sui cieli di Pantelleria, dove due aerei delle Frecce Tricolori sono entrati in collisione. Secondo quanto riferito dal sindaco dell'isola trapanese, Fabrizio D'Ancona, la pattuglia acrobatica era impegnata in un'esercitazione quando due velivoli si sono scontrati, fortunatamente senza precipitare al suolo. I piloti sono riusciti ad atterrare, ma uno dei due è arrivato lungo sulla pista, concludendo la sua corsa vicino a un costone di roccia. Entrambi sono usciti autonomamente dagli aerei e sono stati condotti in ospedale, dove gli sono state riscontrate solo alcune contusioni. I velivoli hanno riportato danni al muso e a un'ala.