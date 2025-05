Scioperi, sarà un maggio da incubo per i trasporti: disagi a raffica tra treni, aerei e trasporto locale

05 maggio 2025 a

Il mese di maggio si preannuncia abbastanza complicato per i viaggiatori. Scioperi, disagi e incertezze coinvolgeranno ferrovie, aeroporti e mezzi pubblici locali. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul suo sito un calendario in costante aggiornamento, con oltre trenta proteste previste. Il primo grande sciopero è fissato per martedì 6 maggio, dalle 9 alle 17: incroceranno le braccia il personale ferroviario e degli appalti. La mobilitazione, proclamata da Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, nasce dalla mancata intesa sul rinnovo dei contratti collettivi di settore scaduti a fine 2023. "La mobilitazione – spiegano i sindacati – si rende necessaria in quanto, sebbene nel corso del negoziato si siano fatti significativi passi in avanti, non si è ancora trovato un punto di mediazione coerente con le richieste delle organizzazioni sindacali". Trenitalia ha chiarito che chi rinuncerà al viaggio potrà ottenere il rimborso o riprogrammare la partenza. Per i treni Intercity e Frecce si potrà chiedere il rimborso fino all’orario di partenza, per i Regionali fino alle 24 del giorno prima.

L'indicazione di Tajani sul voto per i referendum: “Invitiamo all'astensione”

Sempre il 6 maggio, ricorda Il Giornale, scioperano anche i lavoratori delle funicolari di Napoli (Anm) e del trasporto su gomma nella provincia di Prato. Il 7 si fermano dipendenti della Tua in Abruzzo e di Autoguidovie in Lombardia. L'8 sarà la volta della Sitaf, gestore dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia. Il 9 maggio si mobilita il settore aereo con uno sciopero nazionale Cub Trasporti (13-17), mentre nella stessa giornata si ferma il Tpl a Brescia (17.30-21.30). L'11 tocca al personale Eav di Napoli (Orsa) per 24 ore. Il 13 si unisce Busitalia Sita Nord in Umbria (Usb privato). Il 17 proteste in Piemonte (2-3 del 18 maggio) e in Sardegna (dalle 21 del 17 alle 20.59 del 18). Il 20 scioperano per 24 ore i lavoratori della Gts Rail e per 4 ore il personale Tpl in Molise. Il 23 è previsto lo stop della control room Eav a Napoli (4 ore), il 27 uno sciopero di 23 ore di Trenord in Lombardia (Orsa), mentre il 30 si ferma Ataf a Foggia per l'intera giornata. Un mese da incubo: occhio ai programmi.