Conclave, quanto può durare? Per Bergoglio 5 votazioni, Ratzinger eletto in 24 ore

05 maggio 2025 a

a

a

Con i novendiali per la morte di Jorge Mario Bergoglio ormai alle spalle, scatta il conto alla rovescia per l'avvio del Conclave. Nel pomeriggio di mercoledì 7 maggio i cardinali elettori entreranno nella Cappella Sistina per la scelta del nuovo Pontefice e già in queste ore si cerca di trovare una quadra sul nome. Ma quanto tempo può trascorrere prima che il nuovo successore di Pietro venga presentato al mondo? Non esiste una durata prestabilita. La seduta, piuttosto, continua fino a quando non viene trovato un accordo. Per capire quanto le ore o giorni possano variare da casa a caso, si può allora ricordare quanto sono durati i conclavi che hanno portato all'elezione degli ultimi sette Papi.

Conclave, le modalità di voto: ecco come si elegge il Papa. Tutti i passaggi

Partiamo dal più recente, quello di papa Francesco, che è stato eletto all'inizio del secondo giorno di Conclave e dopo quattro fumate nere. Meno tempo è stato necessario per proclamare Pontefice Benedetto XVI: sono bastate tre fumate nere e tutto si è concluso in un solo giorno. Più lunga la seduta che ha portato all'elezione di Giovanni Paolo II, che è stato presentato ai fedeli solo all'ottava fumata e alla fine del secondo giorno. Per Giovanni Paolo I c'è stato un Conclave quasi lampo: è stato eletto alla quarta fumata. Meno veloce è stato il Conclave che, nel 1963, ha deciso per l'elezione di Paolo VI. Per Giovanni XXIII, invece, sono serviti tre giorni e ben 11 fumate dal comignolo della Sistina. Velocissima la seduta per l'elezione di Pio XII, il cui nome ha convinto i cardinali in un solo giorno e con sole tre fumate. Sono questi i dati riportati da AFW.