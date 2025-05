Bergoglio, l'ultimo regalo ai bimbi di Gaza: la papamobile diventa una clinica

04 maggio 2025 a

a

a

Mentre il Vaticano organizza il Conclave e fa i conti con il vuoto di potere lasciato dalla morte di Papa Francesco, si apprende che l'ultimo successore di Pietro, prima di tornare alla casa del Padre, ha chiesto alla Caritas Gerusalemme che la papamobile venisse trasformata in una piccola clinica mobile per i bambini di Gaza. Lo riporta il Sir, secondo cui l'auto è stata messa a disposizione della Caritas gerosolimitana, che la sta già allestendo con l'aiuto di Caritas Svezia. Il veicolo sarà gestito da un autista e da medici e servirà a garantire maggiore assistenza ai piccoli che vivono l'incubo della guerra e dei bombardamenti che stanno distruggendo la città del Medio Oriente nel mirino.

Bisignani e l'eredità di Papa Francesco: una Chiesa in default

All'interno del mezzo si troveranno attrezzature per la diagnosi, l'esame e il trattamento, tra cui test rapidi per le infezioni, kit di sutura, siringhe e aghi, fornitura di ossigeno, vaccini e un frigorifero per i medicinali. Quando il corridoio umanitario verso Gaza riaprirà, sarà pronto a fornire assistenza sanitaria di base ai bambini di Gaza. "Questo veicolo rappresenta l'amore, la cura e la vicinanza dimostrati da Sua Santità per i più vulnerabili, che ha espresso durante tutta la crisi", ha detto al Sir Anton Asfar, segretario generale di Caritas Gerusalemme, che rilancia un forte appello per "un cessate il fuoco immediato e duraturo. Il nostro lavoro a Gaza è una testimonianza del nostro impegno incrollabile per la salute e il benessere della comunità, anche nelle condizioni più difficili".