Caso Pierina a Quarto Grado. Valeria difende Louis e attacca Manuela: "Quattro schiaffi"

Il caso di Pierina Paganelli torna al centro di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Nella puntata di venerdì 2 maggio è andata in onda l'intervista a Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, che punta il dito contro l'amante dell'uomo, Manuela Bianchi, e sostiene che sarebbe stata proprio lei a incastrarlo in questa vicenda. Il 35enne è al momento il principale indiziato dell'omicidio e ha iniziato uno sciopero della fame da circa una settimana per la carcerazione preventiva, che lo ha portato a essere ricoverato in ospedale.

"Le sue condizioni fisiche non sono ottimali, anche perché non è un soggetto che ha tanto da consumare, quindi è il suo modo silenzioso di protestare contro quello che sta succedendo. Quello che gli ho detto ieri in carcere è che quando si siederà in corte d'assise dovrà essere lucido, non deve fare il gioco di chi gli vuole inchiodare la bara"; dice la moglie in trasmissione.

La donna difende a spada tratta il marito che appare "come il colpevole perfetto", anche perché non italiano e la sua colpevolezza sarebbe ben vista "dalla pancia del paese", attacca la donna. E su Bianchi afferma: "Non credo che sia stata leale con sua figlia, non gli ha detto che aveva un amante, non credo che sia stata leale con me, non mi ha detto che andava a letto con mio marito, non credo che sia stata leale proprio con nessuno se non con se stessa, forse". Nel corso dell'intervista arriva a dire che alla donna servirebbero "quattro schiaffi ben fatti, non credo che si vada in galera per questo".