Meteo, "cielo sereno e sole" ma Sottocorona avvisa: da domenica...Le previsioni

01 maggio 2025 a

a

a

Giornate di sole e poi il ritorno dell'instabilità. Così si potrebbe tratteggiare brevemente il quadro meteorologico che attende gli italiani in questi giorni di festa e di relax. Indicando la mappa nello studio di Omnibus, Paolo Sottocorona ha infatti annunciato per oggi la "mancanza di nuvole tutto intorno all'Italia, effetto di un'alta pressione". Ieri, a ovest della penisola iberica, si sono affacciate "due situazioni di bassa pressione molto forte con queste spirali molto intense" e, come ha spiegato l'esperto, "non ci si aspettava che arrivassero a interessare la Penisola in questi giorni".

"Una spirale strutturata". Sottocorona: che succede sulla Penisola iberica

Si parte comunque "da una situazione di cielo sereno, poco nuvoloso" ed è difficile che la giornata "cambi così in poche ore". Per il primo maggio il tempo sarà "sereno o poco nuvoloso al sud, al centro e anche al nord", ha confermato Sottocorona. Al nord, sul Piemonte occidentale e poi nella zona del Lago di Garda, proprio fra Lombardia, Trentino e Veneto, "la possibilità di isolatissimi fenomeni" invece c'è. In realtà, ha continuato il meteorologo, "anche ieri qualche annuvolamento qui e là c'è stato nel pomeriggio, ma non di quelli che portano poi piogge, rovesci o temporali".

Giuliacci: Primo Maggio bagnato dal sole. Poi la "piovosa perturbazione"

Non ci si aspetta alcun cambio di passo netto per la giornata di domani, venerdì 2 maggio. "C'è il grigio di qualche nuvola che può arrivare da ovest, ma oltre quello non si va. Di fenomeni significativi non ce ne sono", ha detto Sottocorona. Non si può dire lo stesso della giornata di sabato 3 maggio, quando "tornano o si affacciano dei fenomeni sulle zone alpine e prealpine, specialmente quelle occidentali". Sul resto del Paese solo il passaggio di "qualche nuvola", ma forse "già domenica un poco cambierà", ha avvisato per concludere.