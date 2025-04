Meteo Giuliacci, Primo Maggio bagnato dal sole. Poi la "piovosa perturbazione"

30 aprile 2025 a

Un ponte del Primo Maggio all'insegna del tempo soleggiato e del caldo anomalo. È questo il quadro suggerito dalle ultime mappe e tracciato dal team di meteogiuliacci.it . Non bisogna però gioire in fretta: il ritorno della pioggia "potrebbe non essere molto lontano", avvisano gli esperti, parlando di "una piovosa perturbazione che tornerà ad attraversare la nostra Penisola". Fino a sabato, spiegano, "l'alta pressione dell'Anticiclone Nord-Africano occuperà stabilmente la nostra Penisola, regalandoci giornate piene di sole, da nord a sud".

Il bel tempo, precisano, "verrà appena disturbato da occasionali acquazzoni pomeridiani, di breve durata, sulle zone alpine". Assieme al sole, "l'alta pressione porterà anche un caldo insolito per il periodo, con temperature ben oltre la norma e possibili picchi fino a 30 gradi", continuano. La situazione, però, "sembra destinata a cambiare già prima della fine del ponte". Domenica 4 maggio, infatti, una "perturbazione atlantica" colpirà il nostro Paese con rovesci e temporali.

Nel mirino ci finirà principalmente il nord, ma il peggioramento sarà "caratterizzato anche da una flessione delle temperature in gran parte del Centro-Nord". Rovesci e temporali, tuttavia, lunedì 5 maggio "raggiungeranno anche il Centro e alcune zone del Sud", favorendo anche un ulteriore "calo termico".