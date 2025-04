Meteo Sottocorona: "Una spirale strutturata". Che succede sulla Penisola iberica

30 aprile 2025 a

Il meteo previsto per il Primo Maggio non presenterà grandi sorprese. L'alta pressione la fa da padrona su tutto il territorio nazionale. Solo sulla Penisola iberica si affaccia una spirale di bassa pressione che, però, non dovrebbe interessare il nostro Paese. Vediamo nel dettaglio le previsioni di Paolo Sottocorona.

Meteo fino al 1° maggio, Sottocorona: "Per una volta...". Previsioni clamorose

"Situazione evidente di alta pressione intorno all'Italia perché di nuvole ce ne sono veramente poche - spiega Paolo Sottocorona al TgLa7 - C'è solo una zona al largo della Penisola iberica che è una zona di bassa pressione molto forte di tipo invernale però lì rimane. Domani ci sarà una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. E anche nella giornata di venerdì la situazione rimarrà pressoché invariata. Solo sulle zone alpine qualche piccola instabilità nel pomeriggio".