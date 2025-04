Meteo fino al 1° maggio, Sottocorona: "Per una volta...". Previsioni clamorose

29 aprile 2025 a

Un primo maggio senza una nuvola in cielo o quasi. Le previsioni del tempo di Paolo Sottocorona per La 7 migliorano le ultime tendenze e martedì 29 aprile di "nuvole sull'Italia ce ne sono ben poche", spiega l'esperto. Tra Lombardia e Trentino, è un po' sulla Liguria, nel pomeriggio può verificarsi "qualche fenomeno molto isolato, come rovesci o temporali", ma sul resto del Paese, al centro e al sud, sarà sostanzialmente sereno.

Mercoledì 30 aprile "scompare anche quella residua instabilità al nord", spiega Sottocorona. Insomma, il tempo migliora ulteriormente. Giovedì 1 maggio, Festa dei lavoratori, "non succede sostanzialmente nulla" dal punto di vista atmosferico, al massimo sono possibili fenomeni isolati sul Trentino. Per il resto "tempo assolutamente stabile, con le temperature che di conseguenza, specie le massime, saliranno". Insomma, in questo primo maggio sarà "difficile trovare qualche nuvola nel cielo" e per una volta "siamo a posto con la festa".