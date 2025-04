Bimba lanciata dal balcone, arrestata la madre: era caduta in depressione post partum

30 aprile 2025 a

Aveva solo sette mesi la bimba morta dopo essere stata lanciata dalla madre in strada dal terrazzo all'ultimo piano del palazzo di Misterbianco, in provincia di Catania, in cui viveva la famiglia. Soccorsa prima dai passanti e poi dai sanitari del 118, la piccola non è sopravvissuta alle lesioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato la madre per omicidio volontario aggravato dal vincolo familiare e dalla minorata difesa. La casa e la zona sono state interdette e sono al lavoro gli specialisti della scientifica per i rilievi. Gli inquirenti hanno ascoltato i familiari e i vicini di casa ed è emersa una situazione molto difficile. La madre, 40 anni, in passato era stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, era in amministrazione di sostegno ed era seguita dal dipartimento di salute mentale dell'Asp di Catania. Dopo aver partorito la piccola, era caduta in una profonda depressione post partum.

Morta una bambina lanciata da un balcone, fermata la madre

Al momento della tragedia in casa c'erano il compagno, un operatore ecologico, il primogenito della donna, un bambino di 7 anni e la nonna paterna. Nessuno è riuscito a fermarla. Da quanto si apprende, la donna rifiutava la figlia, mentre era estremamente amorevole verso il primo figlio. La piccola era accudita dal padre e dalla nonna paterna. Oggi, in un momento di distrazione, la madre è riuscita a prendere la piccola, a salire all'ultimo piano e a gettarla in strada. Testimoni raccontano che si sarebbe sporta dalla ringhiera e sarebbe rimasta a guardare la figlia cadere. Il padre della piccola, che si era appisolato, è stato svegliato dalle urla della bambina. Quando l'ha vista a terra, è stato colto da malore e trasportato in ospedale. Le indagini dei militari dell'Arma sono coordinate dal sostituto procuratore Augusto Rio e dall'aggiunto Sebastiano Ardita che coordina il dipartimento fasce deboli.