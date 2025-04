Cardinali in congregazione: data del Conclave e caso Becciu, cosa trapela

Francesco Capozza 28 aprile 2025 a

a

a

Le Congregazioni generali entrano nel vivo: nella riunione di oggi due punti fondamentali all'ordine del giorno, la data d'inizio del Conclave e il caso legato ad Angelo Becciu. Il cardinale sardo entrerà o non entrerà in Conclave per eleggere il papa successore di Francesco? Gli orientamenti al momento propendono, come sempre sostenuto anche da Il Tempo, per l’ingresso nella Sistina nel primo giorno utile, ovvero lunedì 5 maggio.

Il giorno precedente, domenica 4, finiscono i novendiali e secondo la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II - il testo che regola l’Elezione del Successore di Pietro - l’inizio del Conclave deve essere tra il quindicesimo giorno e non oltre il ventesimo dalla data della morte del Papa, quindi appunto quella finestra tra il 5 e il 10 di maggio. Quello che emerge è che i cardinali starebbero accelerando e la data sarebbe quindi la prima utile, il 5 maggio. E Becciu? L'orientamento in queste ore dei cardinali è quello di escluderlo dal Conclave, ma lo sapremo solo con l'ufficialità delle decisioni delle Congregazioni.

Articolo in aggiornamento