Tagle, il cardinale filippino canta Imagine di John Lennon. Il video è un caso

Nelle ultime ore è diventato virale sui social un video che ritrae il cardinale filippino Luis Antonio Tagle mentre canta su un palco la canzone di John Lennon “Imagine”. Il porporato canterino è in abiti civili con la croce pettorale al collo e si diletta in acuti degni di X Factor. La performance di colui che aspira a succedere a Bergoglio sarebbe di alcuni giorni fa, certamente prima della morte di Papa Francesco.

cardinal tagle singing imagine,, may god grant us a pope who sings pic.twitter.com/3rGEZNMpaM