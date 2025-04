Papa Francesco, il corteo al Colosseo e la papamobile costruita su un pick-up usato

26 aprile 2025

La papamobile, costruita su un pick-up usato, ha attraversato per sei chilometri il centro di Roma e trasportato il feretro di Francesco fino a Santa Maria Maggiore, la basilica in cui per sua stessa volontà il Pontefice sarà sepolto. Il corteo funebre è passato tra due ali di folla anche su via dei Fori Imperiali e davanti al Colosseo. Tantissimi i fedeli che hanno raggiunto il cuore della Capitale per omaggiare il successore di Pietro "venuto dalla fine del mondo".