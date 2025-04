Latte ritirato da tre catene di supermercati: "Possibili corpi estranei", i marchi coinvolti

24 aprile 2025 a

a

a

Alcune tra le principali catene di supermercati italiane – Bennet, Carrefour, Coop ed Esselunga – hanno diramato un avviso urgente rivolto ai consumatori riguardante il ritiro precauzionale di specifici lotti di latte intero pastorizzato ad alta temperatura. Il provvedimento riguarda prodotti a marchio Polenghi Lombardo, Mukki e Latteria Soresina, distribuiti in bottiglie di plastica da 1 litro. Il ritiro si è reso necessario in seguito al sospetto della presenza di materiali estranei all’interno di alcune confezioni, una potenziale contaminazione che ha spinto le aziende a intervenire rapidamente per garantire la sicurezza dei clienti.

I lotti interessati riportano le seguenti date di scadenza e codici identificativi: 15/05/25B (Polenghi, Mukki e Soresina); 16/05/25B (Polenghi e Soresina); 17/05/25B (solo Polenghi). La produzione di tali lotti è stata effettuata dalla Centrale del Latte d’Italia S.p.A., nello stabilimento di Vicenza, in via A. Faedo 60. In una nota, l’azienda ha invitato i consumatori a non consumare il latte oggetto del richiamo e a restituire le confezioni al punto vendita, anche in assenza dello scontrino, per ottenere un rimborso o la sostituzione del prodotto. I consumatori sono invitati a verificare attentamente le confezioni in proprio possesso e a contattare i servizi clienti dei rispettivi punti vendita per ulteriori informazioni.