David Rossi, svolta sul manager Msp: "Ferite ai polsi incompatibili con la caduta"

"Sono iniziate ieri a Palazzo San Macuto le operazioni peritali sull'orologio (di David Rossi ndr) ed è emerso subito qualcosa di interessante: la perizia verrà conclusa nelle prossime settimane ma il dottor Manghi ha già anticipato che le ferite sul polso sono al 99% incompatibili con una caduta, con una ferita a stampo della cassa sul polso anche da quell'altezza". E' quanto afferma all'Adnkronos Gianluca Vinci, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo della Comunicazione di Mps precipitato dal palazzo della banca il 6 marzo 2013.

I collaboratori della Commissione incaricati, il tenente colonnello Adolfo Gregori del Ris dei carabinieri e Robbi Manghi, medico legale, depositeranno a breve una relazione sulle operazioni svolte e sui risultati ottenuti. "La ferita sembra sia incompatibile con una caduta, ma fatta in un momento appena precedente quindi c'è da capire se l'orologio si è staccato" già al momento della caduta dalla finestra: ciò, secondo Vinci, "spiegherebbe anche perché il cinturino è stato trovato di fianco ai piedi mentre la cassa distante oltre due metri e mezzo". "Questi risultati - aggiunge - stanno dando uno spunto interessante anche per fare una perizia sui video" della caduta di David Rossi. "Si sta valutando anche una perizia sul video per cercare di aggiornarlo e ripulirlo con nuove tecnologie perché non si vedono la cassa e il cinturino dell'orologio", continua il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta.