Papa Francesco, il rito della traslazione: il feretro a San Pietro

23 aprile 2025 a

a

a

Il feretro di papa Francesco è nella Basilica di San Pietro, posto a terra davanti all'altare maggiore su una semplice pedana, leggermente innalzata, senza catafalco come aveva chiesto lo stesso pontefice. A presiedere la Liturgia della Parola il cardinale Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, che precede l'omaggio dei fedeli.

A partire dalle 9 si è svolto il rito della traslazione della salma di Papa Francesco dalla Cappella della Domus Santa Marta alla Basilica di San Pietro, secondo quanto previsto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Dopo la preghiera introduttiva e l'invito del diacono "Procedamus in pace", è iniziata la processione dalla Cappella della Domus: i Cardinali e i Patriarchi, seguiti dal Cardinale Camerlengo e il Maestro delle Celebrazioni. I Barellieri-Sediari hanno portato la bara del defunto Romano Pontefice Francesco, seguiti dai Segretari, Familiari e anticamera. La processione ha percorso la Via della Sacrestia, passando per la Piazza dei Protomartiri Romani ed è uscita in Piazza San Pietro passando per l'Arco delle Campane. Dopo il settore San Pietro la processione si è diretta verso il centro della piazza e salirà sul sagrato. La processione è entrata nella Basilica di San Pietro dal portone centrale e percorrendo la navata centrale è giunta alla Confessione.

"La speranza di Cristo risorto dai morti sia con tutti voi"; e poi ancora: "E' nella luce del Signore risorto che accompagniamo Francesco": parole pronunciate dal cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa romana Chiesa nella cappella della Casa Santa Marta, di fronte al feretro del papa.