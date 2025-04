MeteoGiuliacci: "Sole nel weekend". Ma dove resisterà la pioggia

22 aprile 2025 a

La primavera prosegue con il suo carattere instabile: nei prossimi giorni attese schiarite alternate a rovesci improvvisi, localmente anche violenti e accompagnati da grandine.

Giuliacci annuncia i "cicloni atlantici". Le previsioni fino al 25 aprile

Sabato 26 aprile il tempo migliora al centro-nord grazie all’alta pressione, con sole prevalente e temperature in rialzo ma possibili piogge sui rilievi. Al sud persiste l’instabilità per l’influenza di un ciclone in allontanamento. Domenica 27 aprile bel tempo su nord, Adriatiche e parte delle isole maggiori ma nel pomeriggio nuovi temporali, anche intensi, attesi su Alpi e versante tirrenico.