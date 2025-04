Papa Francesco, la crisi alle 5 del mattino: "Non respiro". Le ultime ore del Pontefice

21 aprile 2025 a

La situazione è precipitata nella notte tra Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Solo ieri Papa Francesco aveva partecipato alla benedizione Urbi et Orbi, dalla Loggia centrale, in piazza San Pietro e aveva salutato i fedeli. Poi la notizia più brutta: "Questa mattina alle 7.35 il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre'', ha detto il cardinale Kevin Farrell nella dichiarazione pubblicata dal Vaticano. Jorge Mario Bergoglio secondo quanto trapela ieri avrebbe cenato e dormito bene, poi alle 5 una crisi respiratoria. Papa Bergoglio in base alle prime ricostruzioni avrebbe chiamato aiuto ("Non respiro, non respiro") ma non ci sarebbe stato nulla da fare. Il Papa era stato ricoverato il 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale ed era stato dimesso dopo oltre un mese.

Papa Francesco, il mondo piange la sua scomparsa: le prime reazioni politiche

Ieri l'ultimo bagno di folla e il saluto ai fedeli. Nel suo Messaggio pasquale, il Papa esprime il suo dolore per la "volonta' di morte" nei tanti conflitti nel mondo, per il "disprezzo" verso "i più deboli, gli emarginati, i migranti" e torna sul tema dei femminicidi ("quanta violenza vediamo spesso anche nelle famiglie, nei confronti delle donne e dei bambini"). "Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo" è stata l'implorazione del Pontefice. "Vorrei che tornassimo a sperare che la pace è possibile!", ha detto in quella che nessuno, in piazza San Petro, poteva pensare fosse l'ultima apparizione del pontefice.